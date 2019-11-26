أس الفساد.. تيار الحكمة..نساند القضاء في محاسبة الفاسدين

أس الفساد.. تيار الحكمة..نساند القضاء في محاسبة الفاسدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر تيار الحكمة الوطني المعارض، الثلاثاء، بيانا بشأن اعتقال النائب عنه محمود ملا طلال، مؤكدا وقوفه بجانب القضاء لمحاسبة المذنب والمقصر.وذكر بيان للتيار،  إنه “حرصاً منه على توخي الدقة والصدقية في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا ، يؤكد تيار الحكمة الوطني متابعته الجدية للحيثيات والإجراءات القانونية بخصوص النائب محمود ملا طلال بحرص كامل للوقوف على حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام في مساء يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/١١/٢٤ ، للوقوف على أصل القضية وتفكيك ملابساتها وفرز الآراء المختلفة بصددها”.وأكد التيار، بحسب البيان، “وقوفه الكامل الى جانب القضاء النزيه والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بموضوعية وحيادية كاملة على أساس الحقائق والوثائق بعيداً عن المكائد والتلفيقات، ومحاسبة المقصر والمذنب أياً كان موقعه وعنوانه وتبقى (الحكمة) في مقدمة المدافعين عن استقلال القضاء ومحاسبة المقصرين ودفع عجلة الإصلاح الى الأمام بشكل شفاف وصريح”.ا

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