أعتراض عراقي على جدول مباريات المنتخب الوطني في بطولة آسيا

أعتراض عراقي على جدول مباريات المنتخب الوطني في بطولة آسيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدمت الهيئة التطبيعية، الجمعة، اعتراضا الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد تغيير جدول مباريات المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 المقرر إقامتها في البحرين بطريقة التجمع.وطالبت التطبيعية، بحسب كتاب مرسل الى الاتحاد الآسيوي: “بخوض المباريات في التصفيات حسب الجدول المحدد سابقا والذي يلاقي فيه منتخبنا هونغ كونغ ثم كمبوديا وبعدها إيران”. وقالَ الناطق الإعلامي للهيئة هشام محمد ان “المدرب كاتانيتش أبدى استغرابه الشديد من أن تكون فاتحة مباريات منتخبنا أمام كمبوديا بينما الاتحاد الآسيوي أعلن، في وقتٍ سابق، انها ستكون مع هونك كونغ”. وأضافَ، “لقد توافق رأي التطبيعية مع المدرب كاتانيتش، وتم تقديم الاعتراض الرسمي الى الاتحاد الآسيوي والمطالبة بضرورة العودة الى جدول المباريات السابق لتحقيق العدالة بين جميع المنتخبات المشاركة في المجموعة”. واشار محمد الى ان “الاتحاد الآسيوي قرر اختيار مملكة البحرين لاستضافة مجموعة منتخبنا في التصفيات المزدوجة لكأس العالم ٢٠٢٢ ونهائيات آسيا ٢٠٢٣ ، وحدد مواعيد مباريات منتخبنا فيها، إذ يلاعب كمبوديا في السابع من حزيران المقبل ويواجه هونك كونغ في الحادي عشر من الشهر نفسه، ويختتم منتخبنا مبارياته في التصفيات أمام إيران في الخامس عشر من حزيران”.

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