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تحالف العزم الولائي:نرفض استجواب وزير التربية لأنه مرشح النائب “أبو مازن”!!!
وزارة التخطيط تناقش قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أعضاء المكتب السياسي لحزب بارزاني يشكون من الأوضاع الداخلية للحزب
تحالف الفتح:الحلبوسي أصبح مرفوضا من الأحزاب السنّية
حزب طالباني: نرفض انتخابات الإقليم القادمة دون تعديل قانونها
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وزارة التخطيط تناقش قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
حزب بارزاني:ميناء أم قصر بدلا من جيهان التركي لتصدير النفط من الإقليم
المالية النيابية:تحرك حكومي لتخفيض العجز في الموازنة إلى (46) تريليون دينار بدلا من (64)
السوداني:الحكومة وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي
اليوم..ارتفاع بأسعار صرف الدولار
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قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
اليوم..تظاهرة لموظفي الدولة في بغداد مطالبين بتعديل سلم الرواتب
مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
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- اذاعة INN