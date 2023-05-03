أعضاء المكتب السياسي لحزب بارزاني يشكون من الأوضاع الداخلية للحزب

أعضاء المكتب السياسي لحزب بارزاني يشكون من الأوضاع الداخلية للحزب
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- وجه عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني، رسالة احتجاج الى مسعود بارزاني حول الاوضاع الداخلية للحزب وعدم العودة الى اعضاء المكتب السياسي وقيادة الحزب في اتخاذ القرارات المصيرية التي مر بها الحزب. وبحسب رسالتهم ، فان “اعضاء المكتب السياسي وقيادة الحزب الديمقراطي، طالبوا مسعود بارزاني بالتدخل والتقريب بين القطبين المختلفين داخل الحزب الديمقراطي لكي يتم اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالحكومة بالتفاهم والحوار”.كما جاء في الرسالة: ان الاوضاع الراهنة تتطلب ان يكون الحزب الديمقراطي موحداً في الداخل وله موقف واحد، وليس اتباع القرار الفردي والتفرد في الاتجاهات السياسية مثلما وقعت باقي الاحزاب ذات القطبين في مشاكل منظماتية كبيرة وفي اتخاذ القرارات، الحزب الديمقراطي الكردستاني اكبر بكثير من ان يوضع في خدمة التفرد.وطالب اعضاء المكتب السياسي والقيادة، بارزاني بان يقدم الحزب الديمقراطي في المرحلة الراهنة مبادرة للاجتماع مع جميع الاطراف السياسية في الاقليم ووضع خطة وطنية تكون في خدمة الحزب الديمقراطي وجميع كوردستان وتقوي اطار الإقليم”.

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