أعضاء محكمة التمييز الاتحادية يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم

أعضاء محكمة التمييز الاتحادية يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أدى القضاة المعينون اعضاء في محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم وصدور المرسوم الجمهوري.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ، ان “القضاة المعينين اعضاءً في محكمة التمييز الاتحادية ادوا اليوم، اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان تنفيذا للمرسوم الجمهوري المرقم (40) في 6 /7 /2021”.وأضاف أن “مراسم اداء اليمين القانونية حضرها السادة رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي”.

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