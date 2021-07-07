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مفوضية الانتخابات:مجلس المفوضين عازم على إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة عالية
التيار الصدري:لا أحد يستطيع إقالة وزرائنا
محافظ بغداد يناقش التخصيصات الاستثمارية مع الجبوري “للارتقاء” بالخدمات
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
أعضاء محكمة التمييز الاتحادية يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم
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محافظ بغداد يناقش التخصيصات الاستثمارية مع الجبوري “للارتقاء” بالخدمات
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
ناظم: الحكومة ستخصص 50 مليار دينار لصيانة المحطات الكهربائية وأبراج الطاقة
المالية النيابية:طعن الحكومة ببعض فقرات قانون الموازنة ليس مبرر لعدم تنفيذها
نائب:البطاقات الإلكترونية الانتخابية تباع في الشارع وحكومة الكاظمي فاسدة
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
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