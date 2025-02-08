أعضاء من الكونغرس الأمريكي يطالبون ترامب بوضع فصائل حشدوية على قائمة الإرهاب

أعضاء من الكونغرس الأمريكي يطالبون ترامب بوضع فصائل حشدوية على قائمة الإرهاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تقدم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بطلب لوضع فصائل عراقية على لائحة الإرهاب.ونشر النائب الأمريكي جو ويلسون على صفحته في موقع أكس “يشرفني أن أتقدم بهذه الرسالة مع عشرة أعضاء آخرين من الكونجرس إلى وزير الخارجية مطالبين بتصنيف بدر كمنظمة إرهابية إلى جانب جميع الميليشيات الإيرانية الأخرى في العراق.وختم تغريدته بالقول “ترامب سوف يصلح الأمر!”.

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