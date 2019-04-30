أعيان الموصل يحذرون من صفقات مع مسعود البارزاني لتعيين محافظا لنينوى

أعيان الموصل يحذرون من صفقات مع مسعود البارزاني لتعيين محافظا لنينوى
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 الموصل / شبكة أخبار العراق- حذر مجلس أعيان الموصل، الثلاثاء، من “صفقة” تحاك في أربيل من قبل مسعود البارزاني بشأن منصب محافظ نينوى.وقال عضو مجلس الأعيان  حمد الشمريفي حديث صحفي، إن “هناك حراك وصفقات تجرى في اربيل من قبل الأكراد وتحديدا مع مسعود البارزاني بشان منصب محافظ نينوى”.ودعا الشمري الحكومة والبرلمان ونواب الموصل الى “التدخل وإيقاف هذه الصفقة لما لها من تأثير على المحافظة”،  مبينا ان “عشائر نينوى لايمكن ان تسمح بتمرير هذه الصفقة الفاسدة بعد ان عانت المحافظة من ويلات الصفقات”.

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