أفضل 3 لاعبين في أوروبا 2011-2020

أفضل 3 لاعبين في أوروبا 2011-2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “IFFHS”، الاربعاء، أسماء أفضل 3 لاعبين أوروبيين في العقد الأخير 2011-2020.وكشف المركز، عن حلول مهاجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة القائمة، فيما تبعه زميله السابق في النادي الملكي، المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس”.واضاف، ان “حارس نادي بايرن ميونخ، العملاق الألماني مانويل نوير جاء في المركز الثالث، في لائحة افضل اللاعبين الاوربيين خلال العقد الاخير”.وبين المركز، أن رونالدو فاز خلال السنوات العشر الأخيرة، مع فريقه السابق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرتين، وبأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبلقبين في كأس السوبر الأوروبي، كما توج ثلاث مرات بكأس بطولة العالم للأندية.وبعد انتقاله إلى فريقه الحالي يوفنتوس في العام 2018، حصد الدون مع فريق السيدة العجوز، لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين.وعلى الصعيد الدولي، توج رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، ودوي الأمم الأوروبية في 2019. 

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