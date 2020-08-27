أكار:قواتنا ستواصل عملياتها العسكرية في شمال العراق

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الكاظمي وبارلي يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا
السوداني:فساد شركات الإتصال لايوصف
ميليشيا جند الإمام تطالب باستضافة الكاظمي في البرلمان لتسويفه إخراج القوات الأمريكية
تنفيذا لرغبة إيران..الكاظمي يطلب عدم غلق الشوارع كبداية لفض التظاهرات
صالح لبارلي: يجب وقف الإنتهاكات العسكرية التركية لسيادة العراق
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السوداني:فساد شركات الإتصال لايوصف
حزب بارزاني:إيرادات “نفطنا” ذهبت للحرب على داعش!!!!
نائب:أكثر من 120 مليار دولار في ذمة حكومة الإقليم لم تسدد للحكومة المركزية
الاقتصاد النيابية تطالب بدمج بعض الوزارات للحد من الفساد
المالية النيابية:تغيير طواقم المنافذ الحدودية سيوفر ما لايقل عن 10 مليار دولار سنوياً
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بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
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- متابعات خاصة
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
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