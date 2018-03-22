أكثر المدن امتلاكا للأشجار

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مركز الأبحاث بجامعة “أم آي تي”، بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، موسوعة للأشجار حول العالم، كشفت المدن الأكثر “خضارا” في العالم.واستخدم الباحثون خرائط “غوغل” لتحديد المناطق المغطاة بالأشجار في مدن العالم، وحددوا نسبة الأشجار بالنسبة لمساحات المدنوصنف موقع “بزنس إنسايدر” المدن التي تمتلك أكثر نسبة من الأشجار حول العالم:
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تامبا، الولايات المتحدة (36.1 بالمئة)
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سنغافورة (29.3 بالمئة)
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أوسلو، النرويج (28.8 بالمئة)
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فانكوفر، كندا (25.9 بالمئة)
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سيدني، أستراليا (25.9 بالمئة)
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مونتريال، كندا (25.5 بالمئة)
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دوربان، جنوب أفريقيا (23.7 بالمئة)
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جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا (23.6 بالمئة)
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ساكرامنتو، الولايات المتحدة (23.6 بالمئة)
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فرانكفورت، ألمانيا (21.5 بالمئة)
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جنيف، سويسرا (21.4 بالمئة)
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أمستردام، هولندا (20.6 بالمئة)
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سياتل، الولايات المتحدة (20 بالمئة)
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تورونتو، كندا (19.5 بالمئة)
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ميامي، الولايات المتحدة (19.4 بالمئة من مساحة المدينة تغطيها الأشجار)