أكثر المدن امتلاكا للأشجار

بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مركز الأبحاث بجامعة “أم آي تي”، بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، موسوعة للأشجار حول العالم، كشفت المدن الأكثر “خضارا” في العالم.