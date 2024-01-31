أكثر من مليار دولار قيمة البضائع التركية المصدرة للعراق في الشهر الماضي

أكثر من مليار دولار قيمة البضائع التركية المصدرة للعراق في الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء، أن العراق حل بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إستيراداً من تركيا في شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي 2023، مشيرة الى ارتفاع الصادرات 0.4% وانخفاض الواردات التركية بنسبة 11.0٪ .وذكرت الهيئة، في تقرير لها ، أن “صادرات تركيا لشهر كانون الاول بلغت 23 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022″، مبينة أن “واردات تركيا في كانون الأول سجلت 29 ملياراً و 39 مليون دولار، بانخفاض 11٪، عن نفس الفترة من عام 2022”.وأضافت أن “العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم خلال شهر كانون الأول، بقيمة مليار و 254 مليون دولار، ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران.

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