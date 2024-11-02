أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال شهر أيلول الماضي

أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال شهر أيلول الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاحد، أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، انخفاض الصادرات بنسبة 1.9% وانخفاض الواردات بنسبة 1.4% في سبتمبر.وذكرت الهيئة، في تقرير لها ، أن “الصادرات ارتفعت بنسبة 3.2% في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت. 192 ملياراً و764 مليون دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 8.0% إلى 252 ملياراً و 638 مليون دولار”.واضافت، ان “المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ مليار و 680 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ مليار و 400 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ مليار و 263 مليون دولار.وتابعت الهيئة أن “العراق جاء رابعا بـ مليار و 133 مليون دولار ، وإيطاليا بمليار و48 مليون دولار”.بلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 29.7٪ في آب/ أغسطس 2024.ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.

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