أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات النفطية إلى تركيا خلال الاربع سنوات الماضية

أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات النفطية إلى تركيا خلال الاربع سنوات الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقا للبيانات والاحصائيات التي اصدرتها شركة سومو ،السبت، ان صادرات العراق النفطية الى تركيا بلغت قيمتها مليارا و 649 مليونا و947 ألف دولار، فيما بلغت كميات هذه الصادرات 4 ملايين و625 الفاً و 466 طنا .وتشير البيانات إلى أن النمو السنوي لهذه الصادرات خلال أربع سنوات بلغت 82% وان هذه الحصة تمثل 2% من صادرات العراق من النفط إلى دول العالم.وطبقا لتلك الاحصاءات، فإن الزيوت البترولية والزيوت المشتقة من المعادن القطرانية شكل معظم هذه الصادرات بقيمة مالية بلغت مليارا و 240 مليونا و 296 دولارا، فيما بلغت قيمة فحم البترول، وبتومين البترول، وغاز البترول 409 ملايين و 651 ألف دولار.

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