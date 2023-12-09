أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة أيام  إلى مصارف الأحزاب الفاسدة والتي فتح بها المزاد مليار و48 مليونا و170 الفا و 594 دولارا، بمعدل يومي بلغ 209 ملايين و 634 مليونا 108 دولارات منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و 117 مليونا 709 الاف و150 دولارا. وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 219 مليونا و 957 الفا و 731 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 202 مليون و 300 الف و305 دولارات.  وأشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 957 مليونا و 890 الفا  و549 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 90 مليونا 280 ألف دولار.وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *