أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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  بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة أسبوع للأيام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية  مليار و 354 مليونا و297  الف و 9 دولارات، بمعدل يومي بلغ 193 مليونا و 471 مليون دولار، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 533 مليونا و978 الفا و265 دولارا. وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 283 مليونا و160  الفا و 3 دولارات، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 261 مليونا و 374  الفا و70 دولارا. واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليار واحد و 263  مليونا و 772 الف  دولار بنسبة ارتفاع بلغت 94 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 90 مليونا 525 ألفا دولارا.وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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