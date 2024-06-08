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اللامي:العيد الوطني للصحافة العراقية يجب إظهاره بالصورة المشرقة
أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
مصدر مسؤول:(800) مليار دينار سرقت من أموال الانبار من قبل حزب الحلبوسي
وفد حكومي اتحادي في أربيل لتدقيق رواتب البيشمركة
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أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
وفد حكومي اتحادي في أربيل لتدقيق رواتب البيشمركة
السوداني:ارتفاع نسبة الاستثمار للغاز المصاحب إلى 61% والعراق في طريقه لإيقاف إستيراد الغاز من إيران
نائب:البصرة لديها أموال متبقية من الأمن الغذائي وموازنة 2023 أكثر من (2) تريليون دينار
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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إيران النفاق:أكثر من (6)ملايين زائر إيراني سيدخلون العراق تحت شعار “كربلاء طريق الأقصى”!!!
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
واشنطن ” قلقة ” من عدم أحترام الحشد الشعبي للقائد العام (محمد السوداني)
مصدران سياسيان:إيران توجه السوداني بخوض الانتخابات العامة ضمن قوائم الإطار الشيعي حصراً
حكومة العصائب تباشر بفتح فروع للجامعات الإيرانية في العراق
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