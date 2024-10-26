أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام فتح بها المزاد الى مصارف احزاب الفساد والتبعية ، ملياراً و338 مليوناً و650 ألفاً و762 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 267 مليوناً و730 ألفاً و152 دولاراً، مرتفعا عما سجله الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغ مليارا و317 مليوناً 374 ألفاً و259 دولاراً.وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيه 290 مليوناً و265 ألفاً و623 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأربعاء، وبلغت فيه 255 مليونا و566 ألفاً و587 دولاراً.وأشار مراسلنا، إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليارا و292 مليوناً و850 ألفاً و 762 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 97% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 45 مليوناً و800 ألف دولار .

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