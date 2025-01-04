أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ، السبت، أن البنك المركزي باع خلال أربعة أيام من المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد ، مليار و168 مليوناً و534 ألفاً و 738 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 292 مليوناً و133 ألفاً و684 دولاراً، مرتفعاً عن الأسبوع الذي قبله، حيث بلغ المعدل اليومي 291 مليوناً و 196 ألفاً و 182 دولاراً.وتصدرت مبيعات يوم الاثنين القائمة بأعلى مبيعات، حيث بلغت 298 مليوناً و344 ألفاً و336 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات في يوم الخميس، حيث سجلت 283 مليوناً و484 ألفًا و126 دولاراً.وأشار مراسلنا إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و 91 مليوناً و 984 ألفاً و 738 دولاراً، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 76 مليوناً و550 ألف دولار.افتتح البنك مزاده الأسبوع الماضي على مدى أربعة أيام هي الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والخميس.

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