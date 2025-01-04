آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:الفشل السياسي والمحاصصة وراء تمرير القوانين في سلة واحدة
النزاهة النيابية: الفساد في حكومة السوداني هو الأكثر
مصدر إطاري:جبهة تحرير الشام أرسلت رسالة إلى إيران عبر بغداد بعدم التدخل في سوريا مقابل عودة العلاقات
مصدر حكومي:استئناف تصدير النفط إلى سوريا يتطلب إتفاقاً جديداً أكثر انضباطاً
نائب يطالب استجواب وزير الداخلية بشأن تسليم لاجئ سياسي إلى الكويت خلافا للدستور
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مصدر حكومي:استئناف تصدير النفط إلى سوريا يتطلب إتفاقاً جديداً أكثر انضباطاً
منصة الطاقة الأمريكية:العراق خسر (15) مليار دولاراً جراء عدم تصدير النفط من الإقليم
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
السوداني:الإيقاف عن حرق الغاز العراقي في نهاية 2028!
وزارة الزراعة:توجّه حكومي لإدارة المياه باستعمال الطاقة الشمسية
-
- رياضية
- تحقيقات
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
الداخلية:ضبط أكثر من (6) أطنان من المخدرات الإيرانية خلال 2024
الفياض:سندافع عن المشروع الإيراني حتى الموت
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
-
- اذاعة INN