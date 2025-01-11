أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 أيام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد مليار و 164 مليونا و 440 ألفا و 93 دولارا، بمعدل يومي 291 مليون و110 آلاف و 23 دولارا منخفضا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 292 مليونا و 133 مليونا و 684 دولارا .وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 297 مليونا و 78 الف و 208 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 286 مليونا و 341 الفا و 575 دولارا.  وبين مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و 98 مليونا و 890 الفا و 93 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 65 مليونا و 650 الف دولارا .وافتتح البنك مزاده الأسبوع الماضي على مدى أربعة أيام هي الاحد، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، حيث تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين بمناسبة عيد الجيش.

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