أكثر من مليار و112 مليوناً مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من مليار و112 مليوناً مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا،  اليوم السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، لمصارف احزاب الفساد ، مقدار مليار و112 مليوناً و127 الفا و560 دولارا بمعدل يومي بلغ 222 مليونا و425 الفا و 512 دولارا، مرتفعا بنسبة 1.54% عما سجل الاسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل البيع 219 مليونا و057 الفا و 295 دولارا.واضاف ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 271 مليونا و 933 الفا و 423 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 184 مليونا و370 الفا و292 دولارا.واشار المراسل الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الأسبوع الماضي 922 مليونا و277 الفا و560 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 79.5 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 189 مليونا و850 ألف دولار.واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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