أكثر من (15) مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال 2022

أكثر من (15) مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال 2022
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغ حجم  الصادرات التركية للعراق أكثر من 15 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.وذكر الموقع في احصائية نشرها على موقعه ؛ ان ” قيمة الصادرات التركية للعراق بلغ 15.172.268 دولارا، وأضاف أن “العراق استورد من تركيا خلال العام الماضي 101 مادة من السلع .يذكر ان تركيا وراء شحة المياه في نهري دجلة والفرات .

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