أكثر من (35) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال خمسة أشهر

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين عن مبيعاته من العملة الصعبة التي بلغت أكثر من 35 مليار دولار خلال خمسة أشهر.وذكر البنك في احصائية ، ان مبيعات البنك من العملة الصعبة خلال 5 أشهر من عام 2025 بلغت 35 مليارا و201 مليون دولار. وأضاف ان المبيعات توزعت ما بين حولات خارجية التي بلغت 30 مليونا و264 والتسويات الدولية 3 مليارات و649 مليون دولار، وايضا إلى مبيعات نقدية بمقدار مليار و288 مليوناً دولار.وأشار البنك، الى ان هذه المبيعات خلال خمسة أشهر من العام الحالي والبلغة 35 ملياراً و201 مليون دولار، ارتفعت بنسبة 15.66%  عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 30 ملياراً و435 مليون دولار.

