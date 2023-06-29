أكثر من (35) مليون برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الربع الأول من العام الحالي

أكثر من (35) مليون برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الربع الأول من العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت صادرات العراق النفطية لأمريكا أكثر من 35 مليون برميل خلال الربع الاول من عام 2023.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير لها أن “صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال الربع الأول من العام 2023 وابتداء من كانون الثاني وشباط واذار بلغت 35.038 مليون برميل، مرتفعة بنسبة 40% عن نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيها 20.999 مليون برميل، ومرتفعة بنسبة 69% عن نفس الفترة من العام 2021 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 10.868 ملايين برميل”.وأضافت، أن “أعلى معدل للصادرات النفطية لأمريكا خلال الربع الأول من العام 2023 كانت في شهر شباط حيث بلغت 12.168 مليون برميل، فيما كانت أقل معدل للصادرات النفطية لشهر اذار حيث بلغت 11.394 مليون برميل”.

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