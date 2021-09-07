أكثر من (4) مليار دولار مبيعات البنك المركزي للمكاتب الاقتصادية للأحزاب خلال شهر آب الماضي

أكثر من (4) مليار دولار مبيعات البنك المركزي للمكاتب الاقتصادية للأحزاب خلال شهر آب الماضي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اربعة مليارات دولار في شهر آب الماضي.وذكر مراسل شبكة أخبار العراق، أن البنك المركزي باع خلال شهر اب الماضي في مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 4 مليارات و713 مليونا و204 الف دولار،لافتا إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج بوثائق مزورة وتحايل قانوني لشراء بضائع فاسدة من الخارج من قبل المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة ،وأكد أن معظم المبلغ ذهب إلى إيران.واشار مراسلنا الى ان سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج والنقدي كان 1460 دينار لكل دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *