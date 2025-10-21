أكثر من (47) مليار دولار مبيعات البنك المركزي الى مصارف الفساد خلال سبعة أشهر

أكثر من (47) مليار دولار مبيعات البنك المركزي الى مصارف الفساد خلال سبعة أشهر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مبيعاته من العملة الصعبة التي بلغت أكثر من 47 مليار دولار خلال سبعة أشهر من العام الحالي.وقال البنك في إحصائية، ان مبيعات البنك من العملة الصعبة  خلال 7 أشهر من عام 2025  بلغت 47 مليار و 985 مليون دولار . واضاف ان المبيعات توزعت ما بين حوالات خارجية التي بلغت 46 مليارا و 374 مليونا وايضا الى مبيعات نقدية بمقدار مليار و 611 مليون دولار.واشارت الى ان هذه المبيعات خلال سبعة أشهر من العام الحالي والبالغة 46 مليارا و 374 مليونا دولار ارتفعت بنسبة 10.92 % عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 41 مليارا و 309 ملايين دولار.

