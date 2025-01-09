أكثر من (5) مليارات الدولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال العام الماضي

أكثر من (5) مليارات الدولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال العام الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت قيمة الصادرات النفطية العراقية الى أمريكا، اكثر من 5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ11 من العام الماضي 2024.وقالت وحدة أبحاث الطاقة الامريكية ومقرها واشنطن ان “العراق صدر كمية من النفط الخام إلى أمريكا خلال الأشهر الـ11 من العام الماضي مقداره 64.11 مليون برميل بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و180 مليون دولار”.وأضافت ان “العراق جاء ثاني أكبر مصدر لأمريكا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة كمية الصادرات النفطية لأمريكا 92.53 مليون برميل بقيمة مالية بلغت 7.73 مليارات دولار وجاءت ليبيا ثالثا والامارات رابعا والكويت خامسا”.وأشارت الى ان “صادرات النفط العربية للولايات المتحدة من الدول الـ5 قد سجّلت 174 مليون برميل، بما يعادل 14.5 مليار دولار”.

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