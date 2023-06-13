أكثر من 53 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين

أكثر من 53 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكلت صادرات العراق الى الصين خلال العام الماضي 2022، نحو ثلثي التبادل التجاري بين البلدين، حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.وذكر الموقع في إحصائية على موقعه ؛ ان “التبادل التجاري بين العراق والصين خلال عام 2022 بلغ 53.372.463 مليار دولار شكلت صادرات العراق للصين منها نحو 64.50%”.واضافت ان العراق صدّر للصين خلال عام 2022 مقدار 18 سلعة بقيمة مالية بلغت 39.384.746 مليار دولار، كانت أبرزها النفط والوقود المعدني الى الصين بمقدار 39.355.984 مليار دولار، كما صدر ملح الكبريت والحجر والجير والأسمنت بمقدار 27.421 مليون دولار ومنتجات كيماوية متنوعة وعضوية بمقدار 896 ألف دولار”.واشارت الى ان الصين صدر سلع وبضائع عديدة للعراق بقيمة مالية بلغت 13.987.717 مليار دولار ولأكثر من 70 سلعة كانت ابرزها الآلات والأجهزة الميكانيكية بمقدار 2.152.634 مليار دولار، والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بمقدار 1.857.397 مليار دولار، المصنوعات من الحديد والستيل بمقدار 917.937 مليون دولار”.

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