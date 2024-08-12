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حزب طالباني:حزب خميس الخنجر غير صادق في آلية تشكيل حكومة كركوك
السوداني:العراق بحاجة إلى خبرات الشركات الإيطالية
نائب:الحكومات الشيعية بعد 2003 فاشلة وضعيفة تجاه الانتهاكات التركية
نائب:استنزاف ممنهج للموارد المالية من قبل موانئ العراق لصالح قوى متنفذة
أكثر من (6) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر تموز الماضي
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نائب:استنزاف ممنهج للموارد المالية من قبل موانئ العراق لصالح قوى متنفذة
أكثر من (6) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر تموز الماضي
اليوم..أسعار صرف الدولار=150750 ديناراً
نائب كردي:ميزانية العراق أحادية المصدر واستمرار توقف تصدير النفط من الإقليم خسارة كبيرة
وزارة المالية:الرواتب مؤمنة بالكامل
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
مصدر أمني:إدخال أطنان من المخدرات الإيرانية للعراق في الزيارة الأربعينية
نائب:محافظ البنك المركزي ” خائن”
حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
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