أكثر من (65) مليون برميل نفط صادرات العراق إلى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثمانية الماضية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة النفط الكورية الوطنية، يوم الخميس، أنها استوردت أكثر من 65 مليون برميل من النفط الخام العراقي خلال ثمانية أشهر من العام الحالي.

وذكرت الشركة في جدول ، أن “السعودية جاءت أولاً في كمية الصادرات النفطية إلى كوريا الجنوبية منذ كانون الثاني/ يناير ولغاية شهر آب/ أغسطس الماضيين، بكمية 224.708 مليون برميل، فيما جاءت الولايات المتحدة ثانياً بـ120.889 مليون برميل، والإمارات ثالثاً بكمية 94.157 مليون برميل”.

وأضافت أن “العراق جاء رابعاً حيث صدر لكوريا الجنوبية خلال الأشهر الثمانية المذكورة ما مقداره 65.107 مليون برميل مرتفعاً عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 12% التي بلغت 58.137 مليون برميل”.

وأشارت الشركة إلى أن “الكويت جاءت رابعاً بكمية 62.696 مليون برميل، وقطر خامساً بكمية 41.775 مليون برميل”.