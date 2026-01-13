أكثر من (7) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية إلى أمريكا خلال الشهر الماضي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 7.5 ملايين برميل خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وذكرت الإدارة، في جدول ، أن العراق صدّر من النفط الخام إلى أميركا خلال شهر كانون الأول الماضي 7.533 ملايين برميل، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بشهر تشرين الثاني، الذي بلغت فيه الصادرات النفطية العراقية 7.950 ملايين برميل.

وأضافت أن العراق صدّر متوسط 306 آلاف برميل يومياً من النفط الخام إلى أميركا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، فيما بلغ متوسط الصادرات 181 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، و357 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، و129 ألف برميل يومياً في الأسبوع الرابع.

وأوضحت أن العراق حلّ في المرتبة الثالثة بين الدول المصدّرة للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بعد كل من كندا التي جاءت في المرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط إلى أميركا، تليها السعودية في المرتبة الثانية.

وأشارت الإدارة إلى أن العراق جاء في المرتبة الثانية عربياً بين أكثر الدول العربية المصدّرة للنفط إلى أميركا بعد السعودية، التي تصدرت القائمة بصادرات بلغت 9.796 ملايين برميل، فيما حلّت ليبيا ثالثاً بصادرات بلغت 2.139 مليون برميل.