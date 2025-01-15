أكثر من (80) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال 2024

أكثر من (80) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال 2024
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن مبيعات البنك المركزي العراقي بلغت أكثر من 80 مليار دولار في مزاد العملة خلال العام الماضي 2024.وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تصريح  صحفي، إن حجم مبيعات البنك المركزي لسنة 2024 بلغت 81 مليار دولار أمريكي.وأضاف أن 72% من قيمة المبيعات توزعت عبر آليات تعزيز الأرصدة عبر البنوك المراسلة لمختلف العملات الأجنبية، كما أشار العبيدي الى أن 24% من قيمة المبيعات توزعت عبر منصة التعاملات التجارية التابعة للبنك المركزي والتي أعلن عن توقفها رسميا في نهاية 2024، مردفا بالقول إن، 4% فقط كانت مبيعات النقد الى المسافرين عبر مطارات العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *