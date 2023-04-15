أكثر من (800) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية

أكثر من (800) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت مبيعات البنك المركزي الاجمالية من مزاد الدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 مليون دولار، فيما انخفضت اجماليًا بنسبة 25% مقارنة بالاسبوع الذي سبقه.وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي للأيام الأربعة التي فتح بها المزاد مقدار 884 مليونا و400 الف دولارا بمعدل يومي بلغ 216 مليونا و607 الاف و478 دولارا منخفضاً بنسبة 25% عن ما سجل الأسبوع.وباع البنك المركزي الاسبوع الماضي اكثر من مليار و100 مليون دولار اميركي.

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