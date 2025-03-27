أكثر من (95) مليون برميل نفط الصادرات العراقية خلال الشهر الماضي

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تحالف الفتح: وزير الخارجية يمثل أجندات حزب بارزاني ولايمثل العراق
نائب بدري:تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة مدعوم إطارياً
نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
أمريكا تطالب حكومة السوداني الإيرانية بحل ميليشيات حشدها
مستشار عسكري سابق: استقرار العراق بحاجة إلى قيادته من قبل ضابط في الجيش
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الاتحاد الأوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين كميات من الطعام والإمدادات الأساسية تكفي لمدة لا تقل عن 72 ساعة تحسبا لأي أزمة
الصين تحث أمريكا التوقف عن التعامل معها “بغطرسة”
الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في غزة
مصر: حماس ستفرج عن الرهائن الخمسة
القوات الإسرائيلية تطالب سكان “حي تل السلطان”في جنوب غزة بالإخلاء الفوري
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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مصادر إطارية:أوامر ميليشيا الحشد الشعبي من قبل الزعيم الإطاري القائد العام السوداني حصراً!
وزير النفط: إيران تصدر نفطها بوثائق عراقية مزورة وقد أخبرنا الجانب الأمريكي بذلك
الداخلية:ضبط (183)كغم من المخدرات الإيرانية وإلقاء القبض على أفرادها من الحشد الشعبي
البنك المركزي يعلن عن إفلاس العراق قريباً بسبب النهب والفشل الحكومي
تقرير أمريكي: زيارة الولائي عبد المهدي للحوثيين خدمة للمشروع الإيراني
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- اذاعة INN