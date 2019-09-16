ألاسدي:إسرائيل من قامت بقصف مواقع الحشد الشعبي

ألاسدي:إسرائيل من قامت بقصف مواقع الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين زعيم ميليشيا جند الإمام النائب احمد الاسدي،الاثنين، ان ‏الحكومه اتمت التحقيقات واثبتت أن مقرات  الحشد تم استهدافها من قبل القوات المعاديه”الاسرائيليه”.وقال الاسدي في تصريح متلفز ، “الحكومه اتمت التحقيقات بشأن استهداف مقرات الحشد الشعبي واثبتت انها من قبل القوات المعاديه”الاسرائيليه”.

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