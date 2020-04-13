ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا الى 123016

ألمانيا: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا الى 123016
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا وصل إلى 123016 والوفيات 2799.وأظهرت بيانات المعهد، اليوم، ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 2537، لكنها تعتبر زيادة بمعدل أقل من الزيادة المسجلة في الإصابات يوم الأحد 2821.كما سجلت البيانات ارتفاعا في عدد الوفيات بالفيروس 126 إلى 2799.في سياق متصل، أعلنت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية للأبحاث مساء الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ 185052، في حين بلغ إجمالي الوفيات 114245. 

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