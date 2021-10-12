أمانة مجلس الوزراء: فوز (97) مرشحه في انتخابات 2021

أمانة مجلس الوزراء: فوز (97) مرشحه في انتخابات 2021
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- احصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدد المرشحات الفائزات بالإنتخابات النيابية التي أعلنت نتائجها الأولية.وهَنّأت دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان: “المرشحات الفائزات بالانتخابات التشريعية المبكرة 2021، مُعتبرةً نجاحهنّ في الوصول إلى البرلمان خطوة ضرورية للمشاركة السياسية، ولاسيما وأن الفائزات سيمثلن صوت المرأة العراقية في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها”.ونقل البيان عن مدير عام الدائرة يسرى كريم محسن، قولها ، إن “نجاح هذه المجموعة من النساء في الوصول إلى البرلمان الجديد، هو نتاج طبيعي لجهود تلكم النسوة اللائي أبدَيْنَ شجاعة وإصرارا للمشاركة الفاعلة، وإن تجربتهن اليوم هو انتصار للمرأة العراقية ومحط فخر للجميع”.وبينت ، أنه “بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ (97) مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء من بينها فائزتان من الأقليات، فيما أظهرت هذه النتائج فوز (57) امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا”.وأشارت إلى أن “الرسالة الحقيقة للمرأة لن تتوقف عند دخولها إلى البرلمان؛ بل يتعيّن على جميع النساء مواصلة الجهود للمشاركة في مختلف مراحل العملية السياسية وصنع القرار، والاهتمام بقضايا المرأة والتشريعات التي من شأنها ضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع”.

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