أمريكا:إسرائيل تعرقل الانتقال الى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أمريكا:إسرائيل تعرقل الانتقال الى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مسؤولين في البيت الأبيض، تأكيدهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل ويعرقل الخطط الأمريكية من المرحلة الثانية لاتفاق غزة.وعبّر كبار مسؤولي البيت الأبيض عن إحباطهم من تصرف نتنياهو بشأن اتفاق غزة، ويعتقدون أنه يتأخر ويخشون من تجدد الحرب. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن اجتماع ترامب ونتنياهو سيكون حاسماً لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد خلال النصف الأول من الشهر المقبل للإعلان عن مجلس السلام، والإدارة الفنية الفلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن اجتماع ترامب مع نتنياهو، الاثنين المقبل، قد يحدد مصير خطة السلام والمرحلة الثانية منها. وأوضحوا أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين نتنياهو وستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، وصهره جاريد كوشنر.وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو يعرب عن شكوكه تجاه أفكار ويتكوف وكوشنر، خصوصاً فيما يتعلق بنزع السلاح من غزة، كما يشكك في خطط الولايات المتحدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ويتكوف وكوشنر يعملان مع المصريين والقطريين والأتراك لإتمام جميع الاتفاقيات ووضع الأساس للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.على صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن ألمانيا لن تشارك في المستقبل المنظور في قوة دولية للاستقرار في غزة ضمن خطة السلام الخاصة بالقطاع.وأضاف: «مثل هذه القوة ليست مجرد قوة وساطة، بل يجب أن توفر الأمن بشكل ملموس للغاية عند الضرورة، لا يمكن للكثيرين أن يتصوروا قيام جنود وجنديات ألمان بذلك في هذه المنطقة تحديداً..لن نشارك في قوات الاستقرار في المستقبل المنظور». ودعا فاديفول إلى الإسراع في بدء المرحلة الثانية من خطة السلام، قائلاً إنه بعد إجراء مشاورات أولية مع الدول المحتمل أن ترسل قوات، هناك حاجة الآن إلى إطار سياسي يتضمن هيكلاً أمنياً توفره قوات الاستقرار والقوات الأمنية الفلسطينية، ومن المهم بدء كل ذلك في وقت قريب للغاية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *