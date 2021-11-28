أمريكا:كل الخيارات مطروحة تجاه الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية

أمريكا:كل الخيارات مطروحة تجاه الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هددت الولايات المتحدة الجانب الروسي بأن كل الخيارات مطروحة بكيفية الرد على الحشد العسكري الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا، مشددة على أن (ناتو) سيتخذ قرارا بشأن الخطوة المقبلة بعد مشاورات من المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل.جاء ذلك في تصريحات لمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، في إفادة عبر الهاتف، قالت فيها: «كما يمكنكم أن تتوقعوا، كل الخيارات مطروحة وفي جعبتنا العديد من الخيارات المتنوعة».وقالت دونفريد إن تعزيز موسكو «الكبير وغير العادي» لقواتها سيتصدر جدول أعمال قمة حلف الأطلسي. وتابعت «الأمر يعود الآن للحلف ليقرر ما هي الخطوات المقبلة التي يريد اتخاذها».وأدلت بتلك التصريحات قبل زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل، لحضور اجتماعات لحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.وقالت: «الأسبوع المقبل، سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على الحدود الروسية مع أوكرانيا وسنبدأ مناقشات بشأن ماهية الخيارات المطروحة وما يود حلف شمال الأطلسي القيام به بشكل جماعي».وردا على سؤال عما إذا كانت بلينكن سيلتقي بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أثناء وجوده في ستوكهولم، قالت دونفريد إنه ليس لديها ما تعلنه في هذا الأمر.من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنّه يعتزم إجراء محادثات مع نظيريه الروسي والأوكراني، في محاولة لتخفيف التوتّر بين بلديهما، في ظلّ اتّهام غربي لروسيا بحشد قوّات على حدود أوكرانيا.ولدى سؤاله خلال قضائه إجازة في جزيرة نانتوكيت عمّا إذا كان سيتحدّث إلى فلاديمير بوتين أو فولوديمير زيلينسكي، أجاب بايدن «على الأرجح»، معربا عن «قلقه» من الوضع، ومؤكدا دعمه «وحدة أراضي» أوكرانيا.وقبيل تصريحات بايدن، كان البيت الأبيض قد دعا إلى بذل جهود دبلوماسيّة لـ»تهدئة» التوتّر على الحدود الأوكرانية؛ وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إميلي هورن، إنّ مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أجرى محادثة مع مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك.وأضافت هورن أنّهما ناقشا المخاوف حيال «أنشطة روسيا العسكرية المستمرة قرب الحدود الأوكرانية وخطابها القاسي تجاه أوكرانيا»، مشيرة إلى أنهما اتّفقا على «وجوب مواصلة جميع الأطراف الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوتّر».

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