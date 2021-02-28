أمريكا:نخشى من ” أهتزاز موقف صديقنا” الكاظمي ويتصاعد الاستهداف الميليشياوي ضد قواتنا

أمريكا:نخشى من ” أهتزاز موقف صديقنا” الكاظمي ويتصاعد الاستهداف الميليشياوي ضد قواتنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف سفير الولايات المتحدة السابق في سوريا روبرت فورد ، الاحد، عن توجه بلاده للتصعيد العسكري في المنطقة لانهاء الخطر على المصالح الاميركية، مبينا ان بلاده تخشى من اهتزاز صديق الولايات المتحدة مصطفى الكاظمي في المنطقة.وقال فورد في تصريح متلفز اليوم، ان ” ادارة الرئيس الامريكي جوزيف بايدن تخشى من اهتزاز موقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العراق والذي يعتبر صديق الولايات المتحدة الاميركية”.واضاف ان “القصف الاميركي على الحدود السورية العراقية هي رسالة و بداية لتصعيد عسكري في سوريا والمنطقة في حال عدم ايقاف الهجمات ضد مصالح امريكا”.وتابع فورد ان “بايدن في المكالمة فهم ان الكاظمي في وضع صعب في المنطقة وقد ارسل الاخير وزير خارجيته لطهران لبحث انهاء التصعيد او ايقافه”.

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