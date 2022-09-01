أمريكا..اقتلاع نبتة صبّار عمرها 200 سنة بسبب الأمطار

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الإطار يجدد تأكيده بأنه ماض في تشكيل حكومته التوافقية بعد الانسحاب الصدري
ائتلاف المالكي لشعبوثي: بابا بعد لا تغرّد أنت وعمك مقتدى اعلنتوا الاعتزال السياسي
مصدر:لجنة الكاظمي التحقيقة حول أحداث الخضراء ستذهبت إلى تالفة الورق
مصدر:السيستاني يتمتع بصحة الشباب!!
وزير المالية وكالة يوجه باستكمال اتمتة هيئتي الكمارك والضرائب
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير المالية وكالة يوجه باستكمال اتمتة هيئتي الكمارك والضرائب
وزير الموارد المائية:الحشد الشعبي يقطع مياه الشرب عن أهالي البصرة من أجل مشروع تجاري
ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي
النجار:استحالة أن يكون استثماراً في العراق بوجود مافيا الفساد المتنفذة
الجيل الجديد يطالب بربط رواتب موظفي الإقليم في بغداد للقضاء على ظاهرة الفضائيين
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN