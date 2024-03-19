أمريكا ” تأمل” وقف إطلاق النار في غزة

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نائب:الخلافات مازالت مستمرة بشأن الرئاسة البرلمانية
حزب طالباني:حكومة البارزاني وراء تعطيل رواتب موظفي الإقليم
وزارة النفط تعلن تخفيض الإنتاج النفطي إلى 3.3 مليون برميل نفط يوميا
سياسي كردي:انسحاب حزب بارزاني من انتخابات برلمان الإقليم لخسارته 11 مقعداً من الكوتا
حزب كردي:انسحاب حزب بارزاني من انتخابات برلمان الإقليم لإدراكه بالفشل
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وزارة النفط تعلن تخفيض الإنتاج النفطي إلى 3.3 مليون برميل نفط يوميا
رئاسة الجمهورية:قرار توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل المحكمة الاتحادية ملزم التنفيذ
اليوم..سعر صرف الدولار=150500 ديناراً
المالية النيابية:الحكومة تتوجه لزيادة إيراداتها غير النفطية من خلال الجمارك والضرائب والمخالفات المرورية
العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا بنسبة البطالة والثالثة والثلاثون في درجة البؤس
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العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا بنسبة البطالة والثالثة والثلاثون في درجة البؤس
إيران تستثمر النفط العراقي بعنوان ” الحقول المشتركة” بقيمة (13)مليار دولار
العراق وتركيا يتفقان على تشكيل لجان بين البلدين في كافة المجالات لخدمة تركيا بنسبة 80%
كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
المطلك:من كتب الدستور العراقي شيعة الإطار والأكراد برؤية سياسية خارجية
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- اذاعة INN