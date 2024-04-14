أمريكا تؤكد دعم وكلاء إيران في العراق

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بنزيما يشترط على الاتحاد السعودي مغادرة مدرب الفريق والاستغناء عن أحد اللاعبين
شنيشل:لدي ثقة عالية بالمنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي سيواجه نظيره التايلاندي على استاد الجنوب في الوكرة
اليوم..(4) مواجهات ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم
(180) مليون يورو القيمة السوقية للاعب هالاند
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مصدر سياسي:العراق أصبح جسراً لنقل الرسائل الأمريكية إلى إيران
السوداني:أمريكا جعلتنا “نتذوق طعم الحرية” و “العلاقة الطيبة بين أمريكا وإيران” تخدم مشروعنا الإطاري المقاوم!!
ائتلاف المالكي:السوداني واجهة الإطار وأداته التنفيذية
إيران:نشتري الكهرباء من أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان ونبيعها للعراق بأسعار مضاعفة
وزيرة الهجرة: نهاية شهر تموز المقبل موعداً نهائيا لغلق مخميات النزوح
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- اذاعة INN