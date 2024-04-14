أمريكا تؤكد دعم وكلاء إيران في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول رفيع في إدارة جو بايدن أن، الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون “جزءاً مهماً” من جملة قضايا رئيسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خلال المحادثات التي يجريها المسؤولون الأميركيون في واشنطن الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي دعا إلى نقل هذه العلاقة إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين

وكان المسؤول الأميركي الرفيع يقدم إحاطة للصحافيين في واشنطن العاصمة، طالباً عدم نشر اسمه، فأشار إلى الزيارة الأولى للسوداني بدءاً من الاحد اليوم، والتي تستمر أسبوعاً يشهد فيه اجتماعات مع كل من الرئيس بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين

وعدّ المسؤول الأميركي الرفيع أن، “هذه فرصة كبيرة للحديث عن الاتجاه المستقبلي لعلاقتنا الثنائية والبناء على الشراكة الشاملة التي لدينا والتي لا نزال نرغب في تطويرها وتوسيعها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأميركية – العراقية لعام 2008″، موضحاً أن المحادثات تشمل فرص التبادل التعليمي، بالإضافة إلى التركيز على الطاقة والمياه والاستثمار التجاري للشركات الأميركية في العراق، فضلاً عن القطاع الخاص والإصلاحات المصرفية، وتطوير فرص الأعمال والاستثمار، وزيادة الشفافية التجارية والمالية، والعمل على المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات للشعب العراقي”.

ودعا المسؤول إلى “توسيع تلك العلاقة لتكون شاملة، وأشار إلى اهتمام واشنطن بـ”الحفاظ على التراث الثقافي، والتخفيف من قضايا تغير المناخ، والقيام بمشاريع المياه”.

وقال المسؤول: “نريد المساعدة في زيادة أمن الطاقة لنا وللعراقيين، وكذلك مساعدتهم في جهودهم الرامية إلى بناء استقلالهم في مجال الطاقة في المنطقة، وأن يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وعلى بلدهم ومواردهم للقيام بالمزيد من ذلك”.