أمريكا “تدعو” الحوثيين لوقف الهجمات الصاروخية على السعودية دون أن تصفها بالإرهابية!

أمريكا “تدعو” الحوثيين لوقف الهجمات الصاروخية على السعودية دون أن تصفها بالإرهابية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء أمس الاثنين إنّ على الحوثيين إظهار استعدادهم للانخراط في عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.وأضاف برايس، أن قادة الحوثي “عليهم أن يظهروا استعدادهم للانخراط في عملية سياسية. عليهم التوقف‭ ‬تماما عن الهجوم والبدء في التفاوض… عندها فقط‭ ‬سيكون بإمكاننا إحراز تقدم نحو التسوية السياسية التي نسعى إليها”.التحالف الذي تقوده السعودية، قال: “معظم الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها الأحد تم اعتراضها وهي في طريقها إلى أهدافها ولم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات جراء الهجمات.وقال برايس، إن الهجمات “غير مقبولة” وتعرض المدنيين للخطر بمن فيهم الأميركيون.

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