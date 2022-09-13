أمريكا تدعو الدول الأوروبية لدعم الإصلاح الاقتصادي في العراق

أمريكا تدعو الدول الأوروبية لدعم الإصلاح الاقتصادي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت السفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوسكي، يوم الثلاثاء، عن اجتماع دبلوماسيين من 11 سفارة ومنظمات دولية للمساعدة في زيادة التجارة والاستثمار العراق.وذكرت رومانوسكي، في بيان صادر عن السفارة، أن الولايات المتحدة “تدعم الإصلاح الاقتصادي وقطاع خاص قوي في العراق، يخلق المزيد من فرص العمل للشعب، والمزيد من فرص الاستثمار، وعراق مزدهر”.

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