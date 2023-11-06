أمريكا ترسل الغواصة النووية “أوهايو” إلى البحر المتوسط دعما للعدوان الصهيوني على غزة

أمريكا ترسل الغواصة النووية “أوهايو” إلى البحر المتوسط دعما للعدوان الصهيوني على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية غواصة نووية إلى جانب حاملتي طائرات  في الشرق الأوسط وفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”، تويتر سابقا، اليوم الاثنين، إن الغواصة النووية من فئة “أوهايو” وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط وفق سكاي نيوز.وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الغواصة “أوهايو” وصلت، أمس الأحد، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط. وستنضم الغواصة “أوهايو” إلى حاملتي الطائرات “آيزنهاور” و”جيرالد فورد” ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.وكانت حاملة الطائرات “جيرالد فورد”، وصلت إلى شرق البحر المتوسط قرب غزة، في أعقاب الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي في العملية التي أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”. ثم أرسلت واشنطن حاملة الطائرات الأمريكية “دوايت أيزنهاور”، ضمن حزمة مساعدات قدمتها واشنطن لإسرائيل بعد هجوم حماس.وكان نشر حاملتي الطائرات في المنطقة هو المرة الأولى منذ مارس 2020، عندما أدت الهجمات الصاروخية التي استهدفت “معسكر التاجي”، وهي منشأة عسكرية عراقية شمال بغداد، إلى مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني واحد.

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