أمريكا “تسعى” لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

أمريكا “تسعى” لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت موقع أكسيوس، نقلا عن 3 مصادر لم يسمها، أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكغورك سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان.وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة.عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في مبنى مدمر ضربته غارة جوية إسرائيلية في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان.

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