أمريكا تسمح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة كازاخستان

أمريكا تسمح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة كازاخستان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سمحت وزارة الخارجية الأميركية، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأميركية في ألماتي، بمغادرة كازاخستان. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم: «وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين» في هذه القنصلية.وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، أمس السبت، توقيف 4266 شخصًا على خلفية أعمال الشغب الدائرة في البلاد، بحسب ما أعلنت الوزارة. وأفادت بأنه أُوقِف أكثر من 100 شخص في إحدى قرى منطقة ألماتي، متحدثة عن أنهم «مواطنون من دولة مجاورة»، وفق ما تظهره بيانات أولية، من دون تفاصيل أخرى.وأشارت الوكالة إلى أنّ مدينة ألماتي شهدت، صباح أمس السبت، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين، وسط انتشار أمني كثيف واستمرار عملية مكافحة الإرهاب. وبحسب الوكالة، يساعد سكان المدينة الشرطة في تحديد «المجموعات المشبوهة من الأشخاص، إذ يختبئ المسلحون في الساحات والحدائق».وعثرت القوات الأمنية على مخبأ للأسلحة في منطقة زامبيل، من بينها عدة رشاشات ومسدسات، وكذلك منتجات مسروقة مثل دراجات هوائية، وتلفزيونات، وهواتف محمولة، وأسلحة، وذخائر في مبنى خدمة السيارات في ألماتي.

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