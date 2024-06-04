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أمريكا تطلب ” دعم” مجلس الأمن الدولي لمقترح بايدن بوقف إطلاق النار في غزة
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نتانياهو يتحدى العالم..لا وقف للحرب على غزة قبل تدميرها بالكامل
حماس:سنتعامل بإيجابية مع دعوة بايدن لوقف الحرب في غزة
الرئيس الصيني:بلادي ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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نائب:موازنة “الغموض والمخالفات وسوء توزيع التخصيصات” لن تمر
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المالية النيابية:الصلاحيات والتوجيهات لا تسمح لنا بإجراء تعديلات على موازنة 2024
وكلاء إيران للبارزاني:من قال أن أربيل مركزا ًللموساد؟؟
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