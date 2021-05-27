أمريكا تعلن دعمها لفرض سيادة القانون في العراق

أمريكا تعلن دعمها لفرض سيادة القانون في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مستشارية الامن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، عن دعمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة وسيادة القانون.وقال بيان مقتضب للمستشارية، “ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي والحكومة العراقية بدعم سيادة القانون تمهيدا لانتخابات حرة ونزيهة”.وشدد على ضرورة “التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية، مدينا الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف”.

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