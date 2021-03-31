أمريكا تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء من إيران لمدة أربعة أشهر

أمريكا تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء من إيران لمدة أربعة أشهر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تمديد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة أربعة أشهر إضافية.ونقلت رئيسة مكتب واشنطن بوست في بغداد، لويزا لافلاك، عن متحدث باسم الحكومة الأمريكية قوله، إن “واشنطن منحت العراق إعفاءً لمدة 120 يومًا لسداد ديونه لإيران”.وقالت لافلاك عبر موقع تويتر، إن “الولايات المتحدة لديها إعفاء لمدة 120 يومًا (لبغداد للسماح للعراق بدفع تكاليف واردات الكهرباء من إيران”.وكتبت لافلاك في وقت لاحق بتغريدة على تويتر، أن “منح إعفاء لمدة 120 يوما للعراق، هو أول إعفاء يمنح من حكومة جو بايدن، وكان يهدف إلى إظهار حسن النية لمصطفى الكاظمي”.وأعفت واشنطن بغداد من العقوبات عدة مرات منذ انسحابها من مجلس الأمن الدولي، وتتراوح فترات هذه الإعفاءات عادة من 90 إلى 120 يومًا.وفي عدة مناسبات في ظل إدارة دونالد ترامب ، تم تخفيض الإعفاءات إلى 45 إلى 60 يومًا، والتي يقول محللون إن “تقصير الإعفاء قد يكون علامة على وجود خلافات في العلاقات الأمريكية العراقية وضغط واشنطن على بغداد بشأن بعض القضايا”.

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