أمر قبض بحق مدير شركة سومو علاء الياسري بتهمة الفساد

أمر قبض بحق مدير شركة سومو علاء الياسري بتهمة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة استئناف البصرة، أمر قبض بحق مدير شركة سومو علاء الياسري بسبب ملفات فساد قدمها النائب عدي عواد للقضاء العراقي.وقال مصدر في محكمة استئناف البصرة، إن “هناك امر قضائي صدر بالقبض على مدير شركة سومو علاء الياسري”.وأضاف المصدر، أن “مذكرة إلقاء القبض صدرت بالفعل بحق الياسري على خلفية قضايا فساد في شركة سومو قدم ملفاتها للقضاء النائب عدي عواد وتم النظر فيها من قبل القضاء العراقي”.

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